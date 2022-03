‘No Ritmo do Coração’ leva Oscar de melhor filme com clima sessão da tarde

O Oscar de 2022 aconteceu nesse domingo, 27, e o grande vencedor da noite foi No ritmo do Coração, que chegou de mansinho e arrancou a estatueta de melhor filme do ano das mãos de Ataque dos Cães. Com um climinha aconchegante de sessão da tarde, o filme conquista com uma história cativante, mas é bem diferente do clima “cult” de Nomandland, vencedor de 2020, e de Ataque dos Cães, cotado como favorito até alguns meses atrás.

A premissa é curiosa: uma adolescente de origem pobre se dedica ao sonho de cantar e, quem sabe, ganhar uma bolsa em uma universidade para estudar música. Os empecilhos, porém, são muitos – entre eles a própria família da moça. Estrelado pela adorável Emilia Jones, que completou recentemente 20 anos de idade, a produção diverte e encanta com o rito de passagem da protagonista Ruby Rossi para a vida adulta – com direito a elementos típicos da fase, como a ansiedade pelo futuro e o primeiro amor. Ruby, porém, não é uma menina tão comum. Seus pais e irmão mais velho são surdos, enquanto ela é a única que escuta e fala na casa. A relação entre eles faz, inicialmente, com que Ruby cresça como se fosse surda – ela mal fala quando entra para a escola. Mais tarde, a dinâmica se inverte, e a família, que trabalha com pesca, se torna dependente da menina, que assume o papel de intermediária entre eles e o mundo. Logo, Ruby tem dificuldades de ver um mundo longe de casa – ainda mais para seguir uma vocação que sua família não consegue apreciar.

O longa, adaptação de um filme francês – também adorável – chamado A Família Bélier, estreou aclamado no Festival de Sundance no ano passado, arrebanhando quatro prêmios, entre eles o do júri. Era de se esperar que No Ritmo do Coração – Coda no original, sigla em inglês para crianças de adultos surdos – conquistaria espaço em grandes premiações. O longa, com pitadas de drama e comédia, porém, tem um pezinho no que os brasileiros chamariam de “filme de Sessão da Tarde”. Não à toa, ele conquistou a fama de azarão do Oscar, ao concorrer com superproduções, como Duna, ou o drama de faroeste Ataque dos Cães, até agora, favorito ao prêmio. Mas o jogo virou.

Aos poucos, No Ritmo do Coração vem ganhando espaço e popularidade na temporada de premiações. Foi eleito melhor filme pelo prêmio promovido pela crítica especializada de Hollywood e levou o troféu mais importante do SAG Awards, de melhor elenco. A cerimônia, que serve como termômetro para as categorias de atuação no Oscar, ainda elegeu Troy Kotsur o melhor ator coadjuvante do ano. Aos 53 anos, Kotsur, que interpreta Frank, pai de Ruby na trama, se tornou o primeiro ator surdo a ganhar um prêmio no SAG e já fez história ao ser o primeiro homem com deficiência auditiva a ser indicado ao Oscar — Marlee Matlin, que também está no filme, na pele da mãe de Ruby, foi a primeira pessoa surda a ser indicada e a ganhar um Oscar, em 1987, como melhor atriz, por Filhos do Silêncio. Em uma das cenas mais marcantes de No Ritmo do Coração, Frank, tentando entender a paixão da filha por música, pede que ela cante o mais alto possível, enquanto ele coloca com carinho as duas mãos no pescoço da jovem, para sentir a vibração de suas cordas vocais.

Até a vitória de Kotsur no SAG, Kodi Smit-McPhee, de Ataque dos Cães, era o favorito da categoria de ator coadjuvante. Os dois voltaram a se enfrentar no Oscar e, assim como na categoria de melhor filme, No Ritmo do Coração levou a melhor, e Kotsur se tornou o primeiro homem surdo a ser aclamado com o prêmio, derrubando Smith-McPhee. “Eu sinto que carregava muitas feridas e que elas se curaram agora”, disse Kotsur sobre finalmente ter seu trabalho como ator reconhecido. No Ritmo do Coração está disponível no Prime Video, da Amazon, e para aluguel em plataformas como a Apple.

Confira abaixo a lista completa de ganhadores:

Melhor filme

Belfast

No Ritmo do Coração – VENCEDOR

Duna

Não Olhe para Cima

Drive My Car

King Richard – Criando Campeãs

Licorice Pizza

Ataque dos Cães

O Beco do Pesadelo

Amor, Sublime Amor

Melhor diretor

Paul Thomas Anderson, por Licorice Pizza

Ryusuke Hamaguchi, por Drive My Car

Kenneth Branagh, por Belfast

Jane Campion, por Ataque dos Cães – VENCEDORA

Steven Spielberg, Amor, Sublime Amor

Melhor ator

Benedict Cumberbatch, por Ataque dos Cães

Andrew Garfield, por Tick, Tick … Boom!

Will Smith, por King Richard – Criando Campeãs – VENCEDOR

Denzel Washington, por A Tragédia de Macbeth

Javier Bardem, por Being the Ricardos

Melhor atriz

Nicole Kidman, por Being the Ricardos

Olivia Colman, por A Filha Perdida

Kristen Stewart, por Spencer

Penélope Cruz, por Mães Paralelas

Jessica Chastain, por Os Olhos de Tammy Faye – VENCEDORA

Melhor ator coadjuvante

Troy Kotsur, por No Ritmo do Coração – VENCEDOR

Ciarán Hinds, por Belfast

Kodi Smit-McPhee, por Ataque dos Cães

Jesse Plemons, por Ataque dos Cães

J.K. Simmons, por Being the Ricardos

Melhor atriz coadjuvante

Jessie Buckley, por A Filha Perdida

Ariana DeBose, por Amor, Sublime Amor – VENCEDORA

Judi Dench, por Belfast

Kirsten Dunst, por Ataque dos Cães

Aunjanue Ellis, por King Richard – Criando Campeãs

Roteiro original

Belfast – VENCEDOR

Não Olhe para Cima

King Richard – Criando Campeãs

Licorice Pizza

The Worst Person in the World

Roteiro adaptado

No Ritmo do Coração – VENCEDOR

Drive My Car

Duna

A Filha Perdida

Ataque dos Cães

Animação

Encanto – VENCEDOR

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Flee

Raya e o Último Dragão

Luca

Continua após a publicidade

Filme internacional

Drive My Car, de Ryûsuke Hamaguchi (Japão) – VENCEDOR

Flee, de Jonas Poher Rasmussen (Dinamarca)

A Mão de Deus, de Paolo Sorrentino (Itália)

Lunana: A Yak in the Classroom, de Pawo Choyning Dorji (Butão)

The Worst Person in the World, de Joachim Trier (Noruega)

Documentário

Summer of Soul (…ou, Quando a Revolução Não Pôde Ser Televisionada) – VENCEDOR

Flee

Attica

Ascension

Writing With Fire

Canção original

No Time to Die, do filme 007 – Sem Tempo para Morrer, de Billie Eilish e Finneas O’Connell – VENCEDOR

Dos Oruguitas, do filme Encanto, de Lin-Manuel Miranda

Somehow You Do, do filme Four Good Days, de Diane Warren

Be Alive, do filme King Richard – Criando Campeãs, de Beyoncé Knowles-Carter e Dixson

Down to Joy, do filme Belfast, de Van Morrison

Trilha sonora original

Não Olhe para Cima, de Nicholas Britell

Duna, de Hans Zimmer – VENCEDOR

Encanto, de Germaine Franco

Mães Paralelas, de Alberto Iglesias

Ataque dos Cães, de Jonny Greenwood

Melhor edição de som

Belfast

Duna – VENCEDOR

007 – Sem Tempo para Morrer

Ataque dos Cães

Amor, Sublime Amor

Fotografia

Duna – VENCEDOR

O Beco do Pesadelo

A Tragédia de Macbeth

Amor, Sublime Amor

Ataque dos Cães

Efeitos visuais

Duna – VENCEDOR

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa

Shang Chi e a Lenda dos Dez Anéis

007 – Sem Tempo para Morrer

Free Guy

Figurino

Cruella – VENCEDOR

Cyrano

Amor, Sublime Amor

O Beco do Pesadelo

Duna

Maquiagem e cabelo

Duna

Casa Gucci

Cruella

Um Príncipe em Nova York 2

Os Olhos de Tammy Faye – VENCEDOR

Montagem

Não Olhe para Cima

Duna – VENCEDOR

King Richard – Criando Campeãs

Ataque dos Cães

Tick, Tick… Boom!

Design de produção

O Beco do Pesadelo

Duna – VENCEDOR

Ataque dos Cães

A Tragédia de Macbeth

Amor, Sublime Amor

Documentário curta-metragem

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball – VENCEDOR

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Curta de ficção

Ala Kachuu – Take and Run

The Dress

The Long Goodbye – VENCEDOR

On My Mind

Please Hold

Curta de animação

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

A Sabiá Sabiazinha

The Windshield Wiper – VENCEDOR