Além do filme-bomba ‘Morbius’, três papéis que Jared Leto queria esquecer

Jared Leto tem um currículo de filmes extenso. Atualmente, em uma fase não tão próspera nas telas, o ator e cantor tem amargado personagens sofríveis que miram na aclamação, mas acertam a vergonha alheia. O exemplo mais recente, Morbius, apesar da estreia com boa bilheteria nos cinemas brasileiros, tornou-se motivo de piada nas redes sociais graças ao péssimo trabalho como o vilão vampiro da Marvel. Confira três personagens interpretados pelo ator que o público gostaria de esquecer:

Paolo Gucci, em Casa Gucci (2021)

O longa de Ridley Scott sobre o trágico fim do herdeiro da Gucci teve pouquíssimos acertos, graças a atuação de Lady Gaga como Patricia Reggiani, e muitos erros — dos quais Jared Leto se destaca pela picaretagem. O ator interpreta Paolo Gucci, filho de um dos magnatas do império da moda, e dá um show de horrores na hora de representar o papel. Na vida real, Paolo foi um estilista fracassado que nunca conseguiu fama, mas nem de longe é a figura carnavalesca, exagerada e com sotaque macarrônico em que Leto e o diretor o transformam.

Coringa, em Esquadrão Suicida (2016)

Continua após a publicidade

Bater a atuação de Heath Ledger como Coringa em Batman e o Cavaleiro das Trevas é uma tarefa árdua — para não dizer impossível. Entre as várias versões do vilão que já ganharam as telas, a de Jared Leto em Esquadrão Suicida figura entre as piores. No longa, o personagem virou um gangster todo tatuado e bad boy que vive aos trancos e barrancos com a namorada Arlequina (Margot Robbie). Apesar de não ser o foco principal da história, todos os momentos em que ele aparece tentando emular uma pessoa maluca são dignos de vergonha alheia.

Mark David Chapman, em Capítulo 27 – O Assassinato de John Lennon (2008)

Amargando 18% de aprovação da crítica especializada e 37% de aprovação do público no agregador de resenhas Rotten Tomatoes, o filme traz como destaque (negativo) Jared Leto interpretando o assassino de John Lennon. A incursão do ator, conhecido pelas mudanças bruscas em sua aparência, provou-se um tiro no pé. Apesar do empenho em ter engordado para o papel, Leto não convence como Mark David Chapman e entrega uma atuação que beira o sofrível.