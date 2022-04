‘Morbius’: filme-bomba da Marvel estreia batendo ‘Batman’ nas bilheterias

Com Jared Leto na pele do controverso Dr. Morbius, a nova aposta da Marvel em parceria com a Sony chegou aos cinemas brasileiros na última quinta-feira, 31 de março. Em Morbius, o biomédico interpretado por Leto busca uma cura para uma rara condição sanguínea que o atormenta, através de experimentos com DNA de morcegos. O resultado é uma cura temporária, e ele acaba se transformando em uma espécie de vampiro, com capacidades de morcego e dependência de sangue humano para sobreviver. Apesar da recepção negativa da crítica, Morbius passou pelo final de semana de estreia com bons números, desbancando um outro morcego que liderava as bilheterias nacionais há semanas: o Batman de Robert Pattinson. Segundo os dados divulgados pela Comscore, o estreante fez 445.120 de público e 8,94 milhões de reais, enquanto Batman ficou na segunda posição, com 192.390 espectadores e 4,06 milhões de reais.

Os números apontam para uma tendência que perdura na indústria: as produções de heróis e anti-heróis, baseadas em quadrinhos sempre acabam levando um público estrondoso às salas de cinema, ano após ano. E com Morbius fica claro que isso acontece mesmo quando se trata de uma produção cercada de baixa expectativa e de qualidade questionável. No site americano Rotten Tomatoes, que agrega críticas de cinema e televisão, o longa computa vergonhosos 16% de aprovação, recebendo o selo “Rotten” (podre, em português). Ainda assim, nos Estados Unidos o filme arrecadou 39,1 milhões de dólares em seu final de semana de estreia, enquanto, globalmente, computou 84 milhões de dólares. A marca da Marvel, afinal, prova carregar um prestígio dificilmente abalável para seu público cativo. Resta observar como o desempenho do filme irá se desenrolar ao longo do mês de abril.

No ranking divulgado pela Comscore, a lista com os dez filmes mais vistos no Brasil no fim de semana fica completa, em sequência, com a animação Os Caras Malvados; o thriller Ambulância – Um Dia de Crime; a também animação Epa! Cadê Noé? 2; o nacional Alemão 2; a aventura Uncharted – Fora do Mapa; o vencedor do Oscar No Ritmo do Coração; e concorrentes estrangeiros da premiação, A Pior Pessoa do Mundo e Drive My Car.