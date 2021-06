Patrocinador chinês abandona transmissões da Copa América no SBT

Depois que as patrocinadoras Mastercard, Ambev, Diageo e TCL desistiram de exibir suas marcas durante os jogos da Copa América, a Kwai (rede social chinesa concorrente do TikTok), que comprou uma das cotas de publicidade da transmissão do SBT, também desistiu de vincular sua imagem às transmissões dos jogos, segundo apurou VEJA junto a uma fonte do mercado publicitário envolvida na negociação.

O SBT, que detém os direitos na TV aberta de transmitir os jogos da Seleção Brasileira e também as finais e semi-finais da Copa América, havia colocado à venda seis cotas de patrocínio. Até a semana passada, apenas duas delas tinham sido negociadas. Uma para o Kwai e outra para o site de apostas online Betfair. Os valores a serem pagos giravam em torno de 12 a 15 milhões de reais. Segundo nota da coluna Radar, a rede de lojas Havan decidiu patrocinar o SBT na exibição da competição. Enquanto isso, na TV por assinatura, a The Walt Disney Company Brasil anunciou que adquiriu os direitos da competição e exibirá todos os 28 jogos com exclusividade nos canais ESPN e Fox Sports, com acompanhamento em tempo real no espn.com.br.

As negociações das marcas com a Conmebol ocorreram quando o torneio ainda estava previsto para acontecer na Colômbia e na Argentina. Por causa disso, o dinheiro investido pelos patrocinadores não deverá ser devolvido. Quando a competição foi transferida para o Brasil, os pagamentos já haviam sido feitos. A solução encontrada pela TCL, por exemplo, será de aproveitar o espaço que comprou em campo para, em vez de exibir sua marca, exibir mensagens de conscientização e prevenção ao vírus.

Procurados pela reportagem de VEJA, o SBT e o Kwai informaram que não iriam se manifestar sobre o assunto.