Ambev também desiste de ter marca na Copa América

A Ambev acaba de anunciar que suas marcas não estarão presentes na Copa América. “A companhia segue com seu compromisso e apoio ao futebol brasileiro”, diz a empresa em nota no início da tarde desta quarta-feira, 9. Ontem, a Mastercard já tinha tomado a decisão de não expor suas marcas durante os jogos que vão ser realizados no Brasil depois que Colômbia e Argentina se recusaram a sediar a competição por conta da pandemia. A decisão das empresas acontece num momento em que a pandemia se agrava e já se fala em uma terceira onda da Covid-19.

