Diageo é a terceira marca a abandonar a Copa América

Depois da Mastercard e da Ambev, a Diageo também decidiu abandonar a Copa América. “A Diageo, líder mundial em bebidas alcoólicas premium, anuncia que irá retirar suas ações de marca no Brasil no âmbito do patrocínio da Copa América, diante da atual situação sanitária brasileira e em respeito ao momento da pandemia do Covid-19. Os termos do patrocínio foram acertados quando o evento estava previsto para ser realizado na Colômbia e Argentina. A Diageo reitera seu compromisso com a sociedade observando os protocolos de segurança e ações institucionais que contribuam para a mitigação da pandemia”, disse a empresa em nota.

Os jogos serão realizados no Brasil depois que Colômbia e Argentina se recusaram a sediar a competição por conta da pandemia. Os jogadores da seleção brasileira chegaram a ameaçar deixar de participar do evento, mas voltaram atrás na decisão. Os jogos começam no próximo domingo, dia 13.

