Oscar: “spoilers” de outras premiações podem estragar a festa

Com a 94ª edição do Oscar se aproximando, a maratona de premiações que antecedem a cerimônia máxima do cinema – e funcionam cada vez mais como seu termômetro – já começam a dar pistas dos grandes vencedores. Se essas prévias ajudam a delinear os filmes favoritos da temporada, dando uma mãozinha valiosa àqueles que adoram apostar nos bolões, a overdose delas também exibe agora um efeito deletério: ao fornecer “spoilers” do que esperar do Oscar, elas acabam tornando a cerimônia da Academia de Hollywood ainda mais previsível que de praxe. Prêmios como BAFTA, realizado pela Academia Britânica de Cinema e Televisão, e o Critics Choice Awards, que aconteceram neste domingo, 13; além do SAG Awards, do Sindicato de Atores de Hollywood, e do DGA (Directors Guild of America Awards), estão apontando para as mesmas produções como favoritas para as escolhas da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, no dia 27 de março.

Dominando as duas categorias principais este ano está Ataque dos Cães, da neozelandesa Jane Campion. O longa, ambientado no Oeste americano, levou as estatuetas de melhor filme e melhor direção no BAFTA e no Critics Choice Awards, além de uma condecoração para Campion como melhor diretora no DGA. No ano passado, Nomadland ocupava o mesmo posto de favorito e as previsões para o Oscar se tornaram certeiras: o filme de Chloé Zhao foi o grande vencedor da noite.

Quando o assunto são as categorias de atuação, as premiações também pareceram ter entrado em consenso. Vindo forte com grandes chances de desbancar Benedict Cumberbatch, protagonista de Ataque dos Cães e até então favorito inconteste, está Will Smith por seu papel como o pai e treinador das irmãs Williams no filme King Richards: Criando Campeãs. O ator venceu não só o BAFTA e o Critics Choice Awards, como também o SAG Awards, importante prêmio de atuação que tem se provado um antecipador confiável do Oscar — afinal, muitos membros do Sindicato dos Atores de Hollywood também fazem parte da Academia. Como melhor atriz, Jessica Chastain, de Os Olhos de Tammy Faye, parece ser a aposta mais segura por ter vencido o SAG e o Critics Choice. Já entre os coadjuvantes, Ariana Debose, de Amor, Sublime Amor, e Troy Kotsur, de No Ritmo do Coração, estão levando a melhor. Ambos foram campeões nas mesmas premiações que Will Smith.

O Oscar tem enfrentado uma baixa nos últimos anos. Em 2021, a monótona cerimônia amargou a pior audiência da história da premiação. A missão de trazer o público de volta não é fácil — ainda mais quando as premiações anteriores ameaçam esvaziam sua capacidade de surpreender. Querendo ou não, a expectativa de ver um filme inesperado ou ator azarão ganharem é um estímulo vital para acompanhar as longas 3 horas de duração da festa do Oscar.