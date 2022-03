Spirit Awards, o prêmio de cinema que vem roubando a cena do Oscar

O casal de comediantes Megan Mullally e Nick Offerman apresentaram neste domingo, 6, a cerimônia do Independent Spirit Awards, prêmio que celebra o melhor do cinema e da TV independente. Ao falar sobre o período de salas fechadas durante a pandemia, Offerman anunciou feliz que os cinemas estavam de volta. Enquanto a plateia aplaudia, Megan respondeu que não havia motivo para tantas palmas. “Ninguém vai ver o filme de vocês, pessoal. Eles vão ver o oitavo Homem-Aranha pela sexta vez”, brincou o casal.

De fato, são raros os filmes celebrados no Spirit que passam pela premiação e somam altas bilheterias, mas não são raros os que cravam com brio seus títulos na história do cinema. Tanto que a premiação vem ganhando mais prestígio e entrou para a lista de prêmios que servem de termômetro para o Oscar. Nos últimos anos, por exemplo, saíram vitoriosos do Spirit Awards títulos como Birdman, 12 Anos de Escravidão, Spotlight, Moonlight e Nomadland — todos vencedores do Oscar de melhor filme. Para além disso, o prêmio faz uma seleção interessantíssima de filmes: saíram vitoriosos de lá longas como Corra!, Se a Rua Beale Falasse e A Despedida.

Na cerimônia deste domingo, o grande vencedor foi A Filha Perdida, que levou o prêmio de melhor filme, e roteiro e direção para Maggie Gyllenhaal. Entre os premiados que concorrem ao Oscar este ano estão o documentário Summer of Soul, o filme japonês Drive My Car e o ator Troy Kotsur, de No Ritmo do Coração, que soma mais uma vitória como ator coadjuvante antes da grande premiação de Hollywood.

Outros vencedores valem uma expiada. Caso de Shiva Baby, vencedor da categoria John Cassavetes Award, que premia filmes feitos com orçamento menor que 500.000 dólares – o longa está disponível no Brasil pela plataforma Mubi. Também chamou a atenção a série Reservation Dogs, protagonizada por um grupo de adolescentes indígenas, produção disponível no Star+.