Homem-Aranha no Oscar? Herói está entre mais votados em categoria popular

Para tentar aproximar a pomposa cerimônia do Oscar ao público, a Academia de Hollywood abriu neste ano uma categoria de voto popular. Para participar, é necessário apenas postar no Twitter o nome do filme acompanhado da hashtag #OscarsFanFavorite. Em uma primeira análise, a organização do Oscar divulgou os dez filmes mais populares da votação do público até o momento — a entrega das estatuetas acontece no dia 27 de março.

Curiosamente, três filmes votados no Twitter já somam indicações em categorias relevantes do prêmio. São eles Ataque dos Cães, Duna e Tick, Tick… Boom!. A lista com os dez mais fica completa com o romance musical teen Cinderela; o terror Maligno, o drama Minamata; a animação Sing 2; e os longas de ação O Esquadrão Suicida, Army of the Dead: Invasão em Las Vegas e Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

O super-herói aracnídeo, aliás, foi um dos esnobados pelo Oscar este ano. Recordista de bilheteria desde o início da pandemia, o filme estrelado por Tom Holland foi um sucesso de crítica e público, mas não passou pela nota de corte dos membros votantes da Academia.