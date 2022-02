Oscar 2022 se aproxima do público com votação pelo Twitter

A Academia de Hollywood anunciou nessa segunda-feira, 14, a criação de uma categoria especial no Oscar, que será votada pelo público através de publicações no Twitter. A novidade é uma forma de abrir as portas da premiação para um público mais diverso, ao invés de ficar restrita ao “clubinho” de votantes da Academia, que parecem cada vez mais distantes do gosto popular. A votação começa a valer já nessa segunda-feira, e se estende até 3 de março — a cerimônia acontece no dia 27 de março.

Para participar, basta tuitar o nome do filme acompanhado das hashtags #OscarsFanFavorite e #Sweepstakes. Os usuários podem votar até vinte vezes por dia em qualquer filme lançado em 2021, inclusive naqueles que não receberam sequer uma indicação ao prêmio. O “favorito dos fãs” será revelado durante a transmissão do Oscar, e três usuários serão selecionados para uma viagem com todas as despesas pagas a Los Angeles para apresentar uma categoria na premiação do ano que vem.

Além de aproximar a premiação do público, a ação também é uma tática para criar engajamento nas redes sociais, fazendo com que os usuários divulguem a cerimônia na rede por meio dos votos. A estratégia é uma velha conhecida de premiações mais jovens, como o VMA, o People’s Choice Awards e o iHeart Awards. Agora, chega também a prêmios mais conceituados, que se renderam à internet para atrair o público — além do Oscar, o Brit Awards inaugurou esse ano quatro categorias decididas por voto popular, em que os fãs escolhiam os seus favoritos pelo Tik Tok.

“Estamos entusiasmados com a parceria com o Twitter para ajudar a construir um público digital engajado e animado até a cerimônia deste ano”, disse Meryl Johnson, vice-presidente de marketing digital da Academia, em comunicado. “O Oscar é uma oportunidade de reunir pessoas de todo o mundo através do amor compartilhado por filmes e, por meio dessa ação, usuários das redes sociais em todo o mundo agora têm a oportunidade de se envolver com o programa em tempo real, encontrar uma comunidade e fazer parte da experiência de maneiras que nunca foram capazes antes”, finaliza.

Além do filme favorito, os usuários das redes também poderão escolher suas cenas preferidas entre 24 de fevereiro a 3 de março, usando a tag #OscarsCheerMoment. As cenas vencedoras serão exibidas durante a cerimônia e cinco votantes receberão ingressos para um ano de filmes gratuitos em um cinema de sua escolha, assinaturas de streaming e itens exclusivos da Academy Museum Store.