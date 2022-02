Oscar 2022: Onde assistir aos filmes indicados ao prêmio

A Academia de Hollywood anunciou nesta terça-feira, 8, os filmes indicados ao Oscar 2022, lista que ano após ano inspira expectativas entre os entusiastas da sétima arte. A cerimônia de entrega das estatuetas acontece no dia 27 de março. Confira a seguir onde assistir aos filmes que concorrem às principais categorias do prêmio:

Filmes indicados na Netflix

Ataque dos Cães

Com 12 indicações ao Oscar, o filme inspirado em um livro de Thomas Savage conta a história de um bruto fazendeiro em guerra com a nova família do irmão, entre ameaças e segredos revelados.

Não Olhe para Cima

Após alcançar recordes de audiência, o longa-metragem que mistura ficção científica, sátira política e elenco de renome aparece em quatro categorias na premiação.

A Filha Perdida

Baseado no romance homônimo de Elena Ferrante, o filme apresenta Leda, uma professora universitária cujas férias mudam de rumo quando uma jovem mãe desperta sua obsessão. No Oscar, faturou três indicações.

Tick, Tick… Boom!

Com direção de Lin-Manuel Miranda, o musical apresenta a biografia do jovem compositor Jonathan Larson — que viria a ser criador da célebre Rent. Recebeu duas indicações à estatueta.

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Indicado ao prêmio de melhor animação, o filme acompanha uma viagem da família Mitchell que, interrompida por um apocalipse robô inesperado, vai precisar salvar a humanidade.

A Mão de Deus

Indicado a melhor filme estrangeiro, o filme se passa na Nápoles dos anos 1980 e conta a história de um menino louco por futebol que lida com uma tragédia familiar inesperada.

Mães Paralelas (estreia no dia 18 de fevereiro na Netflix)

Nova parceria de Pedro Almodóvar e Penélope Cruz, o filme sobre duas mães que se conectam em um período complicado, ganhou duas indicações.

Filmes indicados disponíveis no Amazon Prime Video

Being the Ricardos

Com três indicações ao Oscar, o drama biográfico conta a história de de Lucille Ball e Desi Arnaz, o casal real que protagonizou I Love Lucy, uma das mais populares sitcoms da televisão americana.

No Ritmo do Coração

Também com três indicações na premiação, o longa mostra a relação de uma família com deficiência auditiva e sua filha Ruby, única que escuta.

Indicados ao Oscar no Disney+

Encanto

Sucesso estrondoso da Disney, a animação apresenta a família Madrigal, que vive em uma casa mágica na Colômbia, onde todos têm um poder próprio. O longa recebeu três indicações ao Oscar.

Raya e o Último Dragão

Indicado à melhor animação, o longa conta a história de Raya, uma guerreira solitária do mundo de Kumandra, cuja missão é encontrar o último dragão vivo e restaurar a harmonia entre esses seres e os humanos.

Luca

Também concorrendo à melhor animação, o filme mostra as aventuras do menino Luca ao lado de seu novo amigo em terra seca: ambos são, secretamente, monstros marinhos.

O indicado representante da Apple TV+

A Tragédia de Macbeth

Com três indicações ao Oscar, o filme baseado na peça de Shakespeare mostra o lorde Macbeth ao voltar de uma guerra. No caminho, três bruxas revelam uma visão, segundo a qual o lorde seria o próximo rei da Escócia. Ao lado da esposa, ele planeja assassinar o atual rei para garantir seu reinado.

Indicados disponíveis no HBO Max

Duna

Inspirado na série de livros homônima, o longa de ficção científica se passa num futuro remoto, onde o planeta Duna é a única fonte de uma substância utilizada para estender a vida humana, dentre outros benefícios — e cuja posse irá resultar numa disputa. O filme recebeu dez indicações ao Oscar.

King Richard – Criando Campeãs

Com seis indicações, o filme biográfico conta a história de Richard Williams, pai das grandes tenistas Serena e Venus Williams, que, com métodos pouco convencionais e uma determinação ferrenha, decide transformar as filhas em lendas do esporte.

Indicados no Telecine/Globoplay

Summer of Soul (…ou, Quando a Revolução Não Pôde Ser Televisionada)

Indicado na categoria de melhor documentário, o filme traz imagens raras e inéditas do Harlem Cultural Festival de 1969, chamado de Woodstock da comunidade negra.

Belfast (estreia em 24 janeiro no Telecine)

Com sete indicações ao Oscar, o longa se passa na Irlanda do Norte dos anos 1960, acompanhando as primeiras experiências de vida de um garoto de 9 anos de idade em meio a conflitos políticos e sociais.

Indicados em cartaz nos cinemas

Amor, Sublime Amor (Em cartaz)

Com oito indicações, o filme acompanha os jovens Tony e Maria, que se apaixonam na Nova York de 1957, ao passo que alimentam a rivalidade entre duas gangues pelo controle das ruas.

Spencer (Em cartaz)

Representado por Kristen Stewart em sua única indicação ao Oscar, o longa acompanha o final do casamento da princesa Diana com o príncipe Charles, enquanto a Família Real se junta no campo para o Natal.

O Beco do Pesadelo (Em cartaz)

Com quatro indicações, o filme acompanha um golpista que aprende no circo como ludibriar pessoas na elite nova-iorquina dos anos 40.

A Felicidade Das Pequenas Coisas (Em cartaz)

Primeira indicação da história do Butão no Oscar, o filme conta a história de um professor de 20 e poucos anos cujo sonho é se mudar para a Austrália e virar cantor. Porém, é mandado para Lunana em seu último ano de contrato com o governo, onde assume uma escola infantil.

Licorice Pizza (estreia em 17 de fevereiro)

O longa acompanha as descobertas do primeiro amor entre os jovens Alana Kane e Gary Valentine, separados por uma diferença de dez anos de idade. O filme de Paul Thomas Anderson faturou três indicações ao Oscar.