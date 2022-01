‘Não Olhe Para Cima’ quebra recorde de audiência na Netflix

Não Olhe Para Cima, longa de Adam McKay que tem movimentado as redes sociais nos últimos dias, tornou-se o filme original da Netflix mais visto em uma semana. Estrelada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep, a produção chegou à plataforma de streaming em 24 de dezembro e somou 152 290 000 horas assistidas entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro.

No filme, DiCaprio e Lawrence interpretam dois cientistas que descobrem que um cometa gigante está prestes a destruir a Terra. Os dois, então, unem forças para lutar contra uma maré de desinformação. A sátira ácida sobre a crise climática e o negacionismo traz também no elenco Cate Blanchett, Jonah Hill e Timothée Chalamet.

As horas assistidas que Não Olhe Para Cima somam já o colocaram em terceiro lugar no ranking de filmes mais assistidos em língua inglesa na história da gigante do streaming. O longa só está atrás de Bird Box, que ocupa a segunda posição com 282 020 000 horas assistidas, e Alerta Vermelho, o primeiro no ranking, que soma 364 020 000 horas. Como a Netflix considera esses números para os primeiros 28 dias após a estreia, o filme de Adam McKay tem até dia 21 de janeiro para ultrapassar as outras duas produções.

Ocupando a segunda e a terceira posição de filmes em língua inglesa mais vistos na última semana estão, respectivamente, Imperdoável, protagonizado por Sandra Bullock, com 21 milhões de horas assistidas, e A Filha Perdida, adaptação do livro homônimo de Elena Ferrante e estrelado por Olivia Colman, com 18 milhões de horas.