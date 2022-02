De ‘Yellowstone’ a ‘Ataque dos Cães’, as boas tramas do novo faroeste

Filão que dominou Hollywood entre os anos 50 e 70, o faroeste ganhou, no século XXI, um novo olhar de produtores e diretores, na TV e nos cinemas. Com dilemas sobre masculinidade tóxica, disputas de terras modernas e herança indígena, essa recente e interessante leva pode ser vista em casa, em plataformas de streaming. Confira cinco destaques:

Yellowstone

Onde: Paramount+

Na trama ambientada nos dias de hoje, John Dutton (Kevin Costner) é o dono de um enorme rancho em Montana, o qual acompanha sua família por gerações. Ao seu redor estão uma reserva indígena, um empreendimento imobiliário e um parque nacional, os quais ele considera como inimigos que ameaçam seu império, enquanto seus filhos, treinados para sucedê-lo, não são tão confiáveis quanto ele queria. Típico anti-herói, Dutton vai de avô amoroso a criminoso em poucas cenas, na série que não economiza no uso de armas de fogo.

1883

Onde: Paramount+

Derivada de Yellowstone, mas independente, a série se passa no ano do título, seguindo uma caravana de imigrantes entre o sul dos Estados Unidos e o Oeste. Entre eles está a família Dutton, ancestrais de John, bem antes de serem donos de um pedaço de terra para se estabelecer. O drama inova ao entregar a narração à uma mulher, Elsa Dutton (Isabel May), uma adolescente que amadurece na marra ao longo da road trip sanguinolenta.

Ataque dos Cães

Onde: Netflix

Grande aposta da Netflix para o Oscar 2022, o filme é inspirado no livro semiautobiográfico de Thomas Savage e descreve o ambiente opressor de um rancho administrado por dois irmãos, George (Jesse Plemons), um homem polido e introvertido, e Phil (Benedict Cumberbatch), um tipo grosseiro e abusivo. Ao longo da trama dirigida por Jane Campion, a ira dentro de Phil se revela um peso motivado pela obrigação de esconder sua homossexualidade.

Vingança & Castigo

Onde: Netflix

O filmes estrelado por Idris Elba, Regina King e Jonathan Majors se apropria dos clichês do gênero com um visual deslumbrante enquanto resgata personagens negros reais do passado americano em uma trama fictícia pautada pelo desejo de vingança de um rapaz que teve os pais assassinados em sua casa.

Reservation Dogs

Onde: Star+

Criativa, a série protagonizada e escrita por descendentes de nativos americanos é uma comédia ácida e cheia de significados. Na trama, um grupo de jovens cometem pequenos delitos com o objetivo de juntar dinheiro e fugir para a Califórnia. O plano vai de encontro ao desejo de seus antepassados, que lutaram para estabelecer a reserva indígena no Oklahoma, onde eles moram. O impasse entre raízes e modernidade, e uma briga de gangues juvenis, dão o tom da série.