Diretora favorita ao Oscar vai de aclamada a cancelada em 24 horas

Uma das maiores apostas para vencer o prêmio de melhor direção no Oscar, a neozelandesa Jane Campion passou nos últimos dias pelo característico processo de aclamação e, em seguida, cancelamento por parte da comunidade cinéfila da internet. No sábado, 12, a diretora havia sido exaltada no Twitter por responder às críticas do ator Sam Elliott sobre o modo como a homossexualidade é retratada em Ataque dos Cães. No tapete vermelho do Directors Guild of America Awards (DGA), Campion mostrou incômodo com a fala de Elliott e disse que ele não é um caubói para falar como suposto porta-voz do mundo do faroeste, mas um ator. “O Oeste é um espaço mítico e há muito espaço. Acho um pouco machista”.

Porém, no domingo, 13, durante a cerimônia do Critics’ Choice Awards, enquanto aceitava o prêmio de melhor direção, Campion fez um comentário controverso sobre as tenistas Venus e Serena Williams, retratadas no filme biográfico King Richard. “Que honra estar na sala com vocês”, disse Campion. “Eu comecei a jogar tênis – eu realmente comecei – e Will [Smith], se você quiser vir e me dar aulas, eu realmente adoraria. Na verdade, tive de parar de jogar porque tenho cotovelo de tenista”, brincou a diretora, em referência ao papel de Will Smith como Richard Williams, pai das esportistas e protagonista do longa. Depois de cumprimentar os diretores que concorriam com ela na categoria, todos homens, a diretora voltou a falar com as tenistas: “Venus e Serena, vocês são maravilhosas. No entanto, vocês não jogam contra os caras, como eu tenho de fazer.”

Apesar dos aplausos ao vivo e do tom de brincadeira, a reação na internet foi na direção oposta, e muitos definiram a fala de Campion como algo entre o vergonhoso e o arrogante. As críticas dos internautas apontam que foi desnecessário por parte de Campion trazer as irmãs Williams para seu discurso, além de sua fala subestimar implicitamente as realizações de Venus e Serena enquanto atletas negras em um ambiente dominado por homens brancos. Caso ganhe o Oscar, é bom Jane Campion medir bem as palavras de seu discurso de agradecimento.