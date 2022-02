Mal no ibope, cerimônia do Oscar terá menos categorias e discurseira

A Academia do Oscar anunciou nesta quarta-feira, 23, que a transmissão na TV da 94º cerimônia da premiação não mostrará todas as categorias. O objetivo é deixar a transmissão mais dinâmica e recuperar a audiência perdida nos anos anteriores.

A decisão, no entanto, deixa a Academia em uma situação delicada. Por diversas vezes no passado, os organizadores tentaram excluir a transmissão de algumas entregas de prêmios, mas desistiram após a chiadeira dos participantes, que alegavam que a Academia estava minimizando a importância de certas categorias.

Ao mesmo tempo, a instituição de Hollywood enfrenta reclamações em outro sentido: as transmissões são criticadas por serem prolixas e longas demais. O canal ABC, responsável pela transmissão, teve uma de suas menores audiências no ano passado, com 9,23 milhões de espectadores, uma queda de 51% em relação ao ano anterior.

Das 23 categorias do Oscar, oito serão concedidas antes do início da transmissão televisiva. São elas: curta documental, edição de filme, maquiagem e penteado, trilha sonora original, design de produção, curta de animação, curta de ficção e edição de som. Além disso, o tempo disponível para os discursos será cortado pela metade. A ideia é que, com as mudanças, a cerimônia televisiva tenha mais tempo também para as tradicionais esquetes cômicas dos apresentadores, mais clipes de filmes e números musicais.

Em comunicado, o presidente da Academia, David Rubin, pediu compreensão da comunidade de cineastas. “Percebemos que esse tipo de mudança pode gerar preocupação com a equidade e pedidos que você entenda que nosso objetivo tem sido encontrar um equilíbrio no qual indicados, vencedores, membros e audiência tenham uma experiência gratificante”, escreveu.