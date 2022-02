Oscar 2022 vai exigir vacina e testes de Covid-19 – mas não para todos

A cerimônia do Oscar 2022 planeja voltar aos moldes de algo perto do velho normal. Enquanto em 2021, o prêmio foi entregue para uma plateia reduzida, em mesas com distanciamento e com o uso de máscaras voluntário, este ano a Academia de Hollywood voltará ao palco central do Dolby Theater, com capacidade para 3.300 pessoas . O número de convidados, porém, será reduzido para 2.500. Estes convidados, incluindo os indicados, estão no grupo de pessoas das quais será exigido o comprovante de vacina contra a Covid-19 e dois testes negativos. As exigências, porém, serão distintas para os demais presentes.

Segundo o jornal New York Times, a vacina não será exigida para as personalidades que vão apresentar prêmios ou números musicais. Eles serão, contudo, testados antes. O uso da máscara também vai depender do local onde a pessoa estiver sentada – apenas as pessoas do mezanino serão obrigadas a usá-las. As diferenças de exigências acontecem por causa de um acordo entre sindicatos de produtores de cinema e TV nos Estados Unidos, que dividem os setores das produções audiovisuais em zonas, limitando acessos e variando as regras.

Com a queda do número de casos de Covid-19 em Los Angeles, epicentro da produção cinematográfica americana, outras empresas de entretenimento estão afrouxando as regras sanitárias. Alguns parques da Disney retiraram a exigência de máscaras para vacinados. Mais ousado, o Festival Coachella anunciou nesta semana que não vai exigir vacina, testes nem máscaras para o próximo evento, em abril.