Relatório mostra as 10 cidades tão caras que são ‘inacessíveis’

O relatório anual da Demographic International Housing Affordability, que analisa o custo de moradias globais há 20 anos, classificou 10 cidades como “impossivelmente inacessíveis” devido ao preço exorbitante de seus imóveis. O ranking se baseou na pesquisa de 94 grandes centros financeiros em oito países: Estados Unidos, Austrália, Canadá, China, Irlanda, Nova Zelândia, Cingapura e Reino Unido.

A nova categoria foi criada após a descoberta de que os preços do mercado imobiliário aumentaram desde o início da pandemia de coronavírus, em 2020, que impulsionou um “choque de demanda” por casas com espaço externo, políticas de uso da terra destinadas a limitar a expansão urbana e a entrada de investidores no mercado em busca de lucro.

“A classe média está sob cerco principalmente devido à escalada dos custos da terra. Como a terra foi racionada em um esforço para conter a expansão urbana, o excesso de demanda sobre a oferta fez com que os preços subissem”, diz o relatório.

Hong Kong lidera a lista como a cidade menos acessível do mundo, com apenas 51% de propriedade de casas, a menor taxa entre todas as cidades pesquisadas. O centro financeiro é conhecido por seus aluguéis caríssimos e foi a única cidade asiática a compor o ranking dos imóveis mais caros. Apesar de estar no topo da tabela de classificação global, Hong Kong já foi mais inacessível e o preço de seus imóveis caíram durante a pandemia em 2020, quando o governo fechou fronteiras da cidade para conter a transmissão do Covid-19.

Continua após a publicidade

Cidades dos EUA na Califórnia e no Havaí ocupam cinco dos 10 lugares mais inacessíveis, de acordo com o relatório. A capital havaiana, Honolulu, e as cidades californianas de San Jose, Los Angeles, San Francisco e San Diego estão entre as 10 mais caras.

A Austrália é o segundo país com mais cidades no topo da inacessibilidade, com Sydney, Melbourne e Adelaide entre as 10 primeiras posições do ranking.

O relatório mediu a acessibilidade das cidades utilizando uma relação preço/renda do preço médio dos imóveis dividido pela renda média bruta das famílias. A pesquisa também revelou as cidades mais acessíveis entre as 94 pesquisadas, elas são Pittsburgh, Rochester e St Louis nos EUA; Edmonton e Calgary no Canadá; Blackpool, Lancashire e Glasgow no Reino Unido; e Perth e Brisbane na Austrália.

Ranking das 10 cidades “impossivelmente inacessíveis”

Hong Kong Sydney Vancouver São José Los Angeles Honolulu Melbourne San Francisco/Adelaide San Diego Toronto