Lollapalooza Brasil exigirá comprovante de duas doses da vacina e máscara

Os organizadores do festival Lollapalooza, que será realizado entre os dias 25 e 27 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, anunciaram nesta quinta-feira, 17, que irão exigir do público a apresentação do comprovante das duas doses da vacina contra o Covid-19, além de obrigatoriedade do uso da máscara durante o evento – só podendo retirá-la para consumo de alimentos ou bebidas.

Além disso, o festival disponibilizará pontos de álcool em gel nas dependências do autódromo. Nas redes sociais do evento, os comunicados também estão reforçando a importância da prevenção do Covid-19 entre o público. A obrigatoriedade da máscara e das vacinas segue as recomendações do Governo do Estado de São Paulo e também do município.

A decisão dos organizadores vai no caminho inverso à postura do festival americano Coachella, que anunciou nesta quarta-feira, 16, que não exigirá nenhum protocolo de segurança do público.

💉 Comprovante de vacinação (físico ou virtual) com, no mínimo, as duas doses da vacina contra a Covid-19. 😷 Uso de máscara obrigatório dentro do Autódromo de Interlagos. A retirada da máscara só será permitida para o consumo de alimentos e bebidas. pic.twitter.com/ermasAeawj — Lollapalooza Brasil (@LollapaloozaBr) February 17, 2022