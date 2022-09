Famosos reagem à prisão de José Dumont por pedofilia: ‘Revoltante’

A prisão do ator José Dumont por suspeita de pedofilia e posse de pornografia infantil na quinta-feira, 15, pegou os colegas de surpresa. Em uma postagem feita no Instagram, a atriz Alice Wegmann, que atuou ao lado de Dumont na minissérie Onde Nascem Os Fortes, da Globo, relatou o choque com a notícia. “Ler o que lemos ontem e hoje deixa qualquer um fora do eixo, desapontada e preocupada com o fato de que atos tão terríveis sejam praticados por gente tão perto da gente”, escreveu.

Alice ainda usou a publicação para prestar solidariedade às vítimas de Dumont, acusado de pedofilia e estupro de vulnerável, e defender a educação sexual nas escolas. “Que essas crianças e famílias sejam acolhidas e possam ter tratamento e acompanhamento. A educação sexual nas escolas é de extrema importância porque ajuda a evitar esse tipo de coisa, crianças e adolescentes encontram uma rede para denunciar esses crimes com mais facilidade”, apontou a atriz.

Nos comentários da publicação, outros atores também se mostraram surpresos e abalados com o caso. Lúcia Veríssimo, que trabalhou com Alice na série do Globoplay Rensga Hits, e já contracenou com Dumont em várias ocasiões, disse estar absolutamente chocada. Em um texto publicado nos comentários, ela descreveu o ator como um colega maravilhoso. “Jamais passou pela minha cabeça, em nenhum momento, que ele pudesse praticar esses atos”, escreveu. “Isso é que na verdade o mais me chocou de toda essa história. O fato de que realmente podemos conviver com as maiores patologias ao nosso lado sem nos darmos conta.”

Mais sucinta, Lucy Alves comentou apenas um “muito triste”. A atriz Alexandra Richter também disse estar em choque com o caso. “Sim, Alice, muito chocante e revoltante”, escreveu Malu Galli. “Muito triste tudo, mana”, disse o ator Ernani Moraes. Daphne Bozaski, que interpretou a filha de Dumont em Nos Tempos do Imperador, último trabalho do ator exibido na emissora, não citou o caso diretamente, mas compartilhou uma publicação defendendo a educação sexual na infância. “Precisamos estar abertos e conversar com nossas crianças sobre educação sexual. Eu, mãe de um menino, preciso dizer para ele o limite, preciso ensinar que o corpo do outro deve ser respeitado, preciso ensiná-lo a se respeitar também”, escreveu nos stories do Instagram.