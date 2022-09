Suspeito de pedofilia, José Dumont é cortado de nova novela da Globo

Preso em flagrante por posse de pornografia infantil e sob suspeita de pedofilia, o ator José Dumont, de 72 anos, interpreta um abusador de crianças em Todas as Flores, novela do Globoplay prevista para estrear em 17 de outubro. O artista foi detido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 15. Procurada por VEJA, a Globo declarou que não tolera comportamentos criminosos. “O ator José Dumont estava contratado como obra certa especificamente para a novela Todas as Flores, a ser exibida no Globoplay. Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação”, disse a emissora em nota, sem esclarecer o que acontecerá com a participação do artista no folhetim.

Na trama escrita por João Emanuel Carneiro para o serviço de streaming da emissora, Dumont é Galo, um vilão que explora crianças pobres e parceiro da malvada Zoé (Regina Casé). Em 2021, José Dumont esteve no ar na Globo no papel do coronel Tonico na novela das 6 Nos Tempos do Imperador.