A errônea associação de José Dumont às imagens de Lula e Globo

A associação do suposto crime de pedofilia cometido por José Dumont à imagem da TV Globo e de Lula (PT), feita por perfis de apoiadores de Bolsonaro (PL) em redes sociais, é uma utilização política de má-fé de uma informação sob investigação policial. Se o ator cometeu tal crime, como indicariam as provas colhidas pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), deve pagar na Justiça. Isso não diz respeito a quem ele supostamente votaria ou ao lugar no qual trabalhou. Se assim fosse, deveria ser pedida a certidão de antecedentes criminais na boca da urna eleitoral. Dumont não estava em palanques de candidato algum, mas escalado para a próxima novela das 9. Assim sendo, de imediato, já foi excluído pela própria emissora.

O ator #JoseDumont da Globo Lixo e apoiador do LULA, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro com vídeos de pornografia infantojuvenil, ele é investigado por estupro de vulnerável e pedofilia. pic.twitter.com/e8yVdXMBsu — Tricolor Gaúcho 🇧🇼🇧🇼🇧🇷 (@GauchoGacho15) September 16, 2022

Ator da @globo JOSÉ DUMONT é preso por suspeita de pedofilia.

Parece que o perfil @luiscomele queria esse criminoso para interpretar o seu amado Lula em uma série da @NetflixBrasil . 📺

O print é eterno!!#Crime #ator #preso #josedumont pic.twitter.com/o8WLFxw8hA — Carlos Paiano 🇧🇷🇩🇪 (@CarlosPaiano) September 15, 2022