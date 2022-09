Ator José Dumont é preso no Rio, suspeito de estupro e pedofilia 

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

José Dumont, 72 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 15, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro com vídeos de pornografia infanto-juvenil. Seu último trabalho na TV Globo foi como o Coronel Eduardo em Nos Tempos do Imperador (2021). Ele é investigado por estupro de vulnerável e pedofilia.

De acordo com a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), o autor foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de imagens de sexo envolvendo crianças. A investigação está sob sigilo. O ator foi levado à delegacia nesta tarde e se encontra à disposição da Justiça. O ator também seria investigado por ter supostamente mantido um relacionamento com um fã de 12 anos, ao qual teria oferecido ajuda financeira.

Leia também: A rápida decisão da Globo após prisão de José Dumont

Em rara entrevista, há cerca de dez anos, Dumont comentou sobre sua relação com a internet e de que forma ela facilitaria o ator se relacionar com seu público. “Acho que a internet, quando bem usada, é bem legal. Antigamente você fazia as coisas e ficava escondido. Hoje alguém chega lá e descobre. O que fica chato é que se usa muito mal, se usa pra besteira. Mas, bem usada, é um elemento bacana sim. Mas facilitou a comunicação. Criou-se um espaço para contar a história que não ganha as manchetes dos jornais”.

Na Globo, além de Nos Tempos do Imperador, ele atuou em Onde Nascem os Fortes (2018), Velho Chico (2016) e América (2005). Na TV Record, na série Milagres de Jesus (2014) e nas novelas Caminhos do Coração (2007) e Ribeirão do Tempo (2010). Dumont está no elenco da próxima novela de João Emanuel Carneiro, Todas as Flores, que será lançada na Globoplay em novembro. Em comunicado, a emissora informa que o ator será retirado da novela.

Continua após a publicidade