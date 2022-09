A rápida decisão da Globo após prisão de José Dumont

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A coluna entrou em contato com a TV Globo, após a informação de que o ator José Dumont havia sido preso, acusado de pedofilia no Rio. Dumont estava no elenco da próxima novela de João Emanuel Carneiro, Todas as Flores, que será lançada na Globoplay em novembro. Segue a nota enviada pela comunicação da emissora:

“O ator José Dumont estava contratado como obra certa especificamente para a novela ‘Todas as Flores’, a ser exibida no Globoplay. Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação”.