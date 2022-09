O acidente nos bastidores de ‘Pantanal’ que a Globo abafou — até agora

Intérprete de Muda em Pantanal, Bella Campos revelou no programa Que História É Essa, Porchat?, do canal GNT, que foi atacada por um jacaré nos bastidores da novela das 9 da Globo. No episódio do programa exibido na noite de quarta-feira, 14, a atriz de 24 anos relatou que por pouco não perdeu a perna esquerda no ocorrido e mostrou as cicatrizes profundas deixadas pelo animal. O caso não havia sido divulgado até o momento. Procurada, a Globo ainda não se manifestou.

De forma bem-humorada, Bella deu detalhes do episódio em conversa com Fábio Porchat. A artista contou que estava nadando em um dos rios próximos ao set de gravação em um domingo de folga, um costume praticado por todo o elenco. “Fui dar um mergulho. Quando estava voltando, senti uma pressão muito forte na perna e o meu instinto foi bater, dei um tapa. Quando a minha mão encostou, eu senti que era um jacaré”, explicou ela, que se levantou para mostrar as marcas na parte da frente e atrás de sua coxa esquerda. “Ele abriu toda a boca aqui, abocanhou a minha perna. Aqui ficou um rasgo porque os dentes debaixo do jacaré são mais fininhos”, completou.

Bella Campos, então, relatou ter sido socorrida e levada para um hospital, onde um médico tratou a ferida, avaliada como superficial.

