‘Pantanal’: a virada dolorosa de Maria Bruaca ao levar um fora de Alcides

Pantanal provará mais uma vez que o verdadeiro casal de protagonistas do remake da trama é formado por Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré). Enquanto Jove (Jesuita Barbosa) e Juma (Alanis Guillen) já estão até grávidos da primeira filha e vivem um relacionamento tranquilo na novela das 9 da Globo, a esposa de Tenório (Murilo Benício) e seu amante ainda vão passar por maus bocados até ficarem juntos. A dona de casa terá uma virada espantosa ao levar um fora do amado, que não desistirá de matar o vilão e enfrentará a ameaça de uma castração no meio do processo.

Nos próximos capítulos da novela escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi, o peão terminará seu romance com Bruaca após ela tentar dissuadi-lo de matar Tenório. “Ocê nunca matô ninguém nessa vida, Arcides. Num vai fazê isso agora. Num vô pode se filiz carregâno um remorso desses nas costas”, pedirá a mãe de Guta (Julia Dalavia), em seu português peculiar. “Eu sô capaiz de tudo pra gente sê feliz. Num vô matar inocente nem possêro ninhum. Vô matá é um mandante, Maria, desses que sempre escapa da Justiça”, retrucará Alcides, que não vai recuar mesmo com a súplica da mulher que ama e terminará a relação. “Levanta daqui e vai embora. E num me procura mais!”, decretará o mocinho rústico.

Separada do amante, Bruaca ainda sofrerá ao testemunhar de longe a temida cena em que Tenório se lança para castrar o peão – e uma nova rejeição de Alcides, que não suportará o peso de se sentir emasculado e descartará prosseguir o romance.