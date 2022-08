Como a Globo usou imagem de Cláudio Marzo no remake de ‘Pantanal’

Morto em 22 de março de 2015, Cláudio Marzo (1940-2015) fez uma aparição como fantasma em Pantanal na noite de sábado, 13. Intérprete de três personagens na versão original da trama exibida na extinta Manchete em 1990, o ator teve sua imagem inserida digitalmente no capítulo exibido pela Globo como forma de homenagem ao veterano. Para isso, a emissora aproveitou imagens de arquivo do artista para criar e um Cláudio Marzo como líder de uma comitiva de espíritos que passava pela fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Que linda homenagem ao Claudio Marzo, que viveu o Veio do Rio o Zé Leôncio em 1990. Que trabalho de computação perfeito. Que impacto. Que arrepio. A comitiva do passado com o presente. Osmar Prado gênio. Não precisou de texto. Que bonito. #Pantanal pic.twitter.com/BNcKCmsduC — Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 14, 2022

Na Pantanal original, Cláudio Marzo interpretou o velho Joventino na primeira fase e depois José Leôncio e finalizou como Velho do Rio, a entidade protetora do bioma brasileiro, na segunda parte da história criada por Benedito Ruy Barbosa. Na cena do remake exibida no sábado, o atual Velho do Rio, interpretado por Osmar Prado, acena para Marzo, que aparece sorrindo, sem falar nada.

O ator morreu em março de 2015, após enfrentar um grave quadro de pneumonia.