Em pré-estreia, ‘Batman’ alcança 2º lugar nas bilheterias brasileiras

Se Tom Holland dominou as bilheterias nacionais e internacionais nas últimas semanas com Uncharted – Fora do Mapa e Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, agora é outro britânico em figurino heroico que promete tomar a liderança nos cinemas — o Batman de Robert Pattinson conquistou a segunda posição de público em sua pré-estreia no Carnaval, no Brasil. Dados divulgados pela Comscore mostram que o longa-metragem dirigido por Matt Reeves levou 370.870 brasileiros ao cinema, arrecadando 7,48 milhões de reais, entre os dias 24 de fevereiro e 1º de março em poucas salas selecionadas. O filme entra de vez em cartaz, alcançando mais espaço no circuito, nesta quinta-feira, 3.

Uncharted – Fora do Mapa, que aparece em primeiro no ranking, fez 412.250 de público e 7,92 milhões de reais. Até o momento, somou uma audiência de 941.900 espectadores e 17,26 milhões de reais. Também protagonizado por Tom Holland, Homem-Aranha: Sem Volta para Casa segue em posição de destaque nas bilheterias, ocupando o terceiro lugar. Durante o feriado, foram 102.950 espectadores e 1,95 milhão de reais. No acumulado, já são 17,19 milhões de pessoas e 314 milhões de reais.

No ranking divulgado pela Comscore, a lista com os dez filmes mais vistos no Brasil no fim de semana e feriado fica completa, em sequência, com a animação Coração de Fogo; o terror Exorcismo Sagrado; o controverso Morte no Nilo; a comédia nacional Tô Ryca 2; o filme-catástrofe Moonfall – Ameaça Lunar; a também animação Sing 2; e o concorrente ao Oscar Licorice Pizza.