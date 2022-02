O grande desafio do Batman de Robert Pattinson: superar o Batman de Nolan

Faltando pouco mais de duas semanas para sua estreia, The Batman, com Robert Pattinson no disfarce do homem-morcego, movimenta especulações sobre seu sucesso, tanto em bilheteria quanto com a crítica. Segundo especialistas do site Box Office, o filme deve fazer entre 135 e 185 milhões de dólares em seus três primeiros dias em exibição nos Estados Unidos. A expectativa ainda é que The Batman se torne o segundo filme, após Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, a alcançar uma bilheteria bilionária desde o início da pandemia.

As estimativas são ótimas. O problema é que a base de comparação é alta. Com diversas encarnações, o super-herói alcançou sucesso comercial e prestígio, incluindo estatuetas do Oscar, com a incontornável trilogia O Cavaleiro das Trevas, protagonizada por Christian Bale e dirigida por Christopher Nolan – nome tão exaltado que sobressaiu o ator como referência, popularizando a série de filmes como “o Batman de Nolan”.

Na estreia, o filme O Cavaleiro das Trevas (2008) fez 158,4 milhões de dólares enquanto Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012) somou 160,8 milhões no mesmo período. Mas é o inferior Batman v Superman (2016) que lidera o ranking de melhor estreia do herói, com 166 milhões de dólares em três dias. Mas o que conta depois da estreia é o tamanho da perna do filme — termo usado para a longevidade da produção nos cartazes dos cinemas. Os dois primeiros filmes da trilogia de Nolan citados acima foram os únicos protagonizados pelo Batman a superar a bilheteria mundial de 1 bilhão de dólares.

Já a recepção da crítica ainda é uma incógnita. Rumores do meio afirmam que as primeiras reações de pessoas que já assistiram ao longa foram polarizadas, com termos como “complexo” e “sombrio” atrelados ao filme. The Batman estreia no Brasil no dia 3 de março.