Super-poderes de Tom Holland monopolizam cinemas pela 2ª semana

Pela segunda semana seguida, dois filmes estrelados pelo ator inglês Tom Holland dominaram as bilheterias brasileiras. A ação Uncharted – Fora do Mapa ocupou o primeiro lugar, enquanto Homem-Aranha: Sem Volta para Casa ficou em segundo. Uncharted, que chegou no Brasil na quinta-feira, 17, também vem se destacando no exterior. Pela segunda semana seguida ele ocupou o primeiro lugar das bilheterias nos Estados Unidos. O longa aventuresco é uma adaptação da série de videogame Uncharted, e traz ainda no elenco nomes como Mark Wahlberg e Antonio Banderas.

Segundo os dados divulgados pela Comscore, no Brasil, Uncharted arrecadou 4,75 milhões de reais e levou 236.360 pessoas aos cinemas. No acumulado, já fez 14 milhões de reais e 766.000 pessoas. Homem-Aranha, por sua vez, faturou 1,05 milhão de reais e e 50.000 pessoas aos cinemas. No acumulado, já arrecadou 313 milhões de reais e levou 17 milhões de pessoas aos cinemas.

A lista com os dez filmes mais vistos no Brasil no fim de semana fica completa, em sequência, com o controverso Morte no Nilo; o terror Exorcismo Sagrado; a animação Coração de Fogo; a comédia nacional Tô Ryca 2; o filme-catástrofe Moonfall – Ameaça Lunar; a animação Sing 2; o concorrente ao Oscar Licorice Pizza e o nacional Eduardo e Mônica.