Caso Johnny Depp: Psicóloga forense dá depoimento crucial em julgamento

Em mais um capítulo do julgamento de Johnny Depp contra sua ex-esposa Amber Heard, a psicóloga forense Shannon Curry, contratada pelo ator, afirmou em depoimento nesta terça-feira, 26, que a atriz sofre de dois transtornos mentais. O diagnóstico veio após 12 horas de entrevista com Heard e de avaliações psicológicas anteriores. Curry também relatou que a ex de Depp não apresenta sinais de estresse pós-traumático, condição que ela disse ter desenvolvido em decorrência da relação conturbada com o ator.

Segundo o depoimento da psicóloga, Amber Heard sofre de transtorno de personalidade limítrofe e transtorno de personalidade histriônica. Ambos são parecidos. No caso da personalidade limítrofe, a doença causa instabilidade e é “impulsionada por um medo subjacente de abandono”, explicou Curry. De acordo com a psicóloga, pessoas acometidas pelo transtorno “fazem tentativas desesperadas de impedir que o abandono aconteça”. Algumas das evidências apresentadas no julgamento incluem áudios de Amber Heard implorando para Johnny Depp não ir embora após o ator expressar o desejo de se separar.

Outra caraterística do transtorno de personalidade limítrofe comentada por Curry é a de que a doença “parece ser um fator preditivo para mulheres que praticam violência contra seu parceiro”. Durante seus longos depoimentos na última semana, Depp afirmou que a ex era uma pessoa violenta e foi responsável por supostamente tê-lo agredido em várias ocasiões, como ter arrancado parte de seu dedo médio após atirar nele uma garrafa de vodca.

Já o transtorno de personalidade histriônica, a profissional diz que está associado ao drama, à superficialidade e à necessidade de ser o centro das atenções. A psicóloga afirma haver uma correlação do distúrbio com pessoas fisicamente atraentes e que “utilizam sua aparência para obter essa atenção”.

Johnny Depp está processando Amber Heard por difamação nos tribunais de Virgínia, Estados Unidos, em decorrência de um artigo escrito por ela em 2018 para o jornal The Washington Post sobre violência doméstica. Divorciados desde 2016, Heard acusa o ex-marido de tê-la agredido em diversos momentos do relacionamento. O julgamento está previsto para durar cinco semanas e em breve Heard deve dar o seu depoimento.

Continua após a publicidade