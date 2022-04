Johnny Depp e Amber Heard: 3 revelações dramáticas do julgamento

Johnny Depp e Amber Heard deram início neste mês a uma dramática batalha nos tribunais da Virgínia, Estados Unidos, após o ator mover um processo milionário contra a ex-esposa, acusando-a de difamação. Até o momento, o julgamento trouxe revelações chocantes sobre o conturbado relacionamento dos dois, que culminou no divórcio em 2016. Heard acusa o ex de violência doméstica. Já Depp diz ter sido difamado por ela em um artigo escrito para o jornal The Washington Post sobre o tema. Confira alguns dos momentos mais marcantes do embate:

A relação de “abuso mútuo”

No terceiro dia de julgamento foi reproduzido o testemunho em vídeo de Laurel Avis Anderson, uma psicoterapeuta que trabalhou com os dois entre outubro e dezembro de 2015. Ela afirma que o casal desenvolveu um “abuso mútuo” e que Depp pode ter sido “provocado” por atitudes de Heard. A profissional descreve as sessões de terapia como tempestuosas e sustenta que, por vezes, os dois ameaçaram ir embora. No testemunho, a terapeuta acrescentou que Heard havia relatado a violência de Depp, que por sua vez negava as atitudes. As brigas poderiam começar de ambas as partes, já que Heard temia ser abandonada por Depp. O ator, segundo a terapeuta, não havia sido violento com outras parceiras nos últimos 20 ou 30 anos. Já a atriz poderia se sentir provocada quando desrespeitada, o que a teria levado a agredi-lo primeiro em alguns momentos.

Johnny Depp acusa Amber Heard de ser violenta

Durante o primeiro dia que prestou depoimento, o ator voltou a negar que teria sido violento com Amber Heard e qualquer outra mulher na vida. Depp chamou as acusações de violência doméstica feitas contra ele pela ex-esposa de “diabólicas”. Já no segundo dia de testemunho, ele disse que Heard “tem uma necessidade de conflito e de violência que irrompe do nada. A única coisa que aprendi a fazer é exatamente o que fazia quando criança – recuar”. Dentre outras declarações, ele afirmou que apesar da ex-esposa tê-lo repreendido pelo abuso de drogas, os conflitos com ela o levaram a usar mais substâncias. Depp também falou sobre o suposto incidente que o fez perder parte de seu dedo médio. Segundo o ator, a ferida foi causada por Amber Heard que teria jogado nele uma garrafa de vodca. O ator disse que no dia teve um colapso nervoso, se trancou em um armário e escreveu na parede com o sangue do dedo: “Pequenos lembretes do nosso passado que essencialmente representavam mentiras que ela me contou – mentiras nas quais eu a peguei”. Heard disse que o incidente nunca aconteceu e que o ex-marido provavelmente cortou o dedo quebrando um telefone.

As mensagens violentas de Johnny Depp

Durante a última sessão do julgamento desta semana foram apresentadas ao júri mensagens de texto de Johnny Depp, nas quais ele empregava violência verbal e linguagem obscena. Lidas em voz alta pelo advogado da atriz, Ben Rottenborn, as mensagens mostram o ator fantasiando sobre matar Heard. Ele também se referia a si mesmo como um “selvagem do c*ralho” e um “lunático”. “Vamos afogá-la antes de queimá-la!!!”, dizia uma mensagem enviada ao ator Paul Bettany — o Visão dos filmes da Marvel — em junho de 2013. “Vou f**** o cadáver queimado dela depois, para ter certeza de que ela está morta”. Em outra mensagem, Depp se referia à atriz Vanessa Paradis, também sua ex-exposa, como “chantagista francesa”.