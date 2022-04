Tapas e sangue nas paredes: Johnny Depp dá detalhes de brigas com Amber

Johnny Depp deu continuidade ao seu depoimento no processo contra a ex-esposa Amber Heard nesta quarta-feira, 20, e falou com mais detalhes sobre o término conturbado do relacionamento dos dois. O ator disse ao júri do tribunal de Fairfax, na Virgínia, Estados Unidos, que o casal costumava discutir e que ele chegou a gravar alguns dos conflitos. Depp afirmou que Heard o humilhava, o chamava de pai terrível e às vezes era violenta com ele, descrevendo momentos em que a ex-esposa supostamente teria o empurrado, desferido tapas e jogando um controle remoto em sua cabeça.

“Ela tem uma necessidade de conflito e de violência que irrompe do nada. A única coisa que aprendi a fazer é exatamente o que fazia quando criança – recuar”, testemunhou o ator. Novamente, Depp enfatizou que nunca respondeu nem Heard, nem qualquer outra mulher com violência. “A violência é desnecessária. Por que você bateria em alguém para fazê-la concordar com você? Acho que não funciona.”

Outro ponto levantado por Johnny Depp em seu depoimento foi o problema com abuso de substâncias. Ele disse que, apesar da ex-esposa tê-lo repreendido pelo uso, os conflitos com ela o levaram a usar mais drogas. Durante o julgamento, o ator falou sobre uma viagem que fez para sua ilha particular nas Bahamas em agosto de 2014 para se desintoxicar de analgésicos prescritos, ocasião em que Amber Heard supostamente teria lhe negado medicamentos que o ajudavam a lidar com os sintomas de abstinência. Depp afirmou que a ex-esposa, que teria pedido para ser a única a administrar os remédios, o viu rolar no chão e chorar, implorando pelos remédios, teria dito que ainda não era a hora.

O ator também relembrou o incidente em que teve a ponta de um de seus dedos médios cortada. Em março de 2015, Depp e Heard viajaram para a Austrália para ele gravar o quinto filme da franquia Piratas do Caribe. Os dois haviam acabado de se casar e conversavam sobre o acordo pós-nupcial — o que, segundo ele, foi motivo de conflito, e fez ela tentar fugir e se trancar em uma série de banheiros e quartos. O ator falou que em certo momento bebeu uma dose de vodka e a ex-esposa jogou a garrafa nele, o que teria cortado parte de seu dedo. Depp contou que no dia teve um colapso nervoso, se trancou em um armário e escreveu nas paredes com seu sangue os dizeres: “Pequenos lembretes do nosso passado que essencialmente representavam mentiras que ela me contou – mentiras nas quais eu a peguei”. Heard afirma que o incidente nunca aconteceu e que o ex-marido provavelmente cortou o dedo quebrando um telefone.

O julgamento do processo que Johnny Depp moveu contra Amber Heard por difamação está previsto para durar cinco semanas. A ex-esposa do ator deve depor em breve. É aguardar os podres dos próximos capítulos.