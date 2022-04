Johnny Depp chama acusações de violência doméstica de ‘diabólicas’

Durante testemunho para o júri nesta terça-feira, 19, Johnny Depp chamou as acusações de violência doméstica feitas contra ele pela ex-esposa Amber Heard de “diabólicas”. O depoimento faz parte do julgamento iniciado em 11 de abril, referente a um processo de 50 milhões de dólares que o ator moveu contra Heard acusando-a de difamação. “A verdade é a única coisa que me interessa. Mentiras não vão te levar a lugar nenhum, mas mentiras se acumulam sobre mentiras e mais mentiras. Estou obcecado pela verdade”, disse Depp.

Sob interrogatório de seu advogado, o ator falou que nunca foi violento com nenhuma mulher na vida. “Houve discussões e coisas dessa natureza, mas nunca cheguei a ponto de bater na senhora Heard de nenhuma maneira, nem bati em ninguém na minha vida”, disse ao Tribunal do Condado de Fairfax, na Virgínia, Estados Unidos. Quando questionado sobre sua motivação para seguir com o processo na esfera pública, Depp afirmou que se sente responsável por não só limpar seu nome, como também pelo bem dos filhos, que, segundo ele, leram coisas horríveis sobre o pai que “não eram verdade”.

Ao longo do depoimento, o ator falou sobre sua própria infância e os abusos que enfrentou enquanto crescia. Depp disse que sua mãe lhe agredia com um sapato de salto alto. De acordo com o jornal americano Deadline, essas histórias são um elemento vital para a estratégia da equipe jurídica do ator, iniciada antes mesmo do começo do julgamento, na semana passada.

O processo de Johnny Depp contra Amber Heard por difamação diz respeito a um artigo publicado pela atriz em 2018 no jornal Washington Post sobre violência doméstica e o impacto para as vítimas. Divorciados desde 2016, Heard acusa o ex-marido de tê-la agredido em diversos momentos do relacionamento. O julgamento está previsto para durar cinco semanas e o depoimento de Depp deve continuar nesta quarta-feira, 20.

Continua após a publicidade