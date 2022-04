Johnny Depp fala de demissão de ‘Piratas do Caribe’ em tribunal

O dramático julgamento, protagonizado pelo ator Johnny Depp e por sua ex-esposa, a atriz Amber Heard, ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira, 25. No quarto dia do depoimento de Depp, o ator disse que foi demitido da série de filmes Piratas do Caribe, da Disney, após o artigo opinativo escrito por Heard, em dezembro de 2018, para o jornal The Washington Post, sobre violência doméstica. Heard já havia, antes, acusado o ex de abuso. Ele, por sua vez, abriu um processo milionário de difamação contra ela.

Na semana passada, Depp foi questionado no tribunal sobre ter sido demitido antes de o artigo ser divulgado. Ben Rottenborn, advogado de Heard, citou uma matéria do jornal Daily Mail, de outubro de 2018, segundo a qual o ator teria perdido o papel como Jack Sparrow por “questões financeiras e dramas pessoais”. A publicação data de dois meses antes do editorial da atriz. “Eu não sabia disso, mas não me surpreende”, testemunhou Depp. “Havia se passado dois anos de constante conversa mundial sobre eu ser esse espancador de esposas. Então, tenho certeza de que a Disney estava tentando cortar os laços por segurança.” O ator também havia sido questionado sobre uma mensagem enviada para sua assistente em março de 2015, durante as filmagens do último filme da série, na qual reclamava e sugeria que não queria mais trabalhar na franquia.

Hoje, Jessica Meyers, advogada de Depp, afirmou que ele ainda tinha interesse em trabalhar em um sexto filme da franquia. O último filme da série, Piratas do Caribe: a Vingança de Salazar, foi lançado em 2017, e o ator disse que havia sido sinalizado sua participação no roteiro do filme seguinte. “Meu sentimento era de que esses personagens deveriam ter uma despedida apropriada”, disse Depp, acrescentando que pretendia continuar no projeto até que fosse “a hora de parar”. O ator afirma que, na verdade, só soube que seria substituído na saga alguns dias após a publicação do artigo de Heard, através de uma matéria que citava um executivo da Disney. “Eu não entendi muito bem como, depois de um longo relacionamento, e um relacionamento certamente bem-sucedido para a Disney, que de repente eu era culpado até eu ser julgado inocente”, afirmou no tribunal.

O interrogatório de Rottenborn, iniciado na semana passada, vinha apresentando ao júri gravações e mensagens de texto que incluíam abuso verbal e referências a brigas físicas. A advogada de Depp pediu para que ele contextualizasse as mensagens perturbadoras exibidas. “Vamos afogá-la antes de queimá-la! Vou f**** o cadáver queimado dela depois, para ter certeza de que ela está morta”, dizia uma delas, enviada ao ator Paul Bettany em 2013. Segundo Depp, eles estavam referenciando o filme Monty Python em Busca do Cálice Sagrado. “Era um humor irreverente e abstrato”, disse.

