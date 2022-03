‘Batman’ de Robert Pattinson domina as bilheterias no Brasil e nos EUA

Depois de uma pré-estreia impressionante, quando conquistou a segunda posição de público nos cinemas nacionais, Batman fez sua estreia no topo das bilheterias no último final de semana. O filme protagonizado por Robert Pattinson, que entrou em cartaz na quinta-feira, 3, levou 1,51 milhão de pessoas aos cinemas no Brasil somando 31,79 milhões de reais. Até agora, o filme acumula 2,18 milhões de espectadores e 45 milhões de reais no país. Lá fora, o estrondo se repete: nos Estados Unidos, o longa ostentou 128,5 milhões de dólares em sua estreia. Trata-se do melhor fim de semana de lançamento no país, neste ano, até então, além de ser apenas o segundo filme da “era pandêmica” a ultrapassar 100 milhões de dólares em um único fim de semana — o primeiro foi o triunfante Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, que fez 260 milhões de dólares na época. No mundo, Batman já acumulou um total de 248,5 milhões de dólares.

Batman superou rapidamente os números de Uncharted – Fora do Mapa, longa aventuresco protagonizado por Tom Holland que dominava as bilheterias até a última semana. Segundo os dados divulgados pela Comscore, o filme fez 145.520 de público e 2,96 milhões de reais no último fim de semana. No acumulado, são 1,13 milhão de espectadores e 20,94 milhões de reais. Já Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, que continua levando o público às salas de cinema meses depois de sua estreia — 16.520 espectadores no fim de semana e 17,15 milhões no acumulado —, ficou em quarto lugar no ranking, superado pela animação Coração de Fogo. Esta computou 41.730 pessoas e 858.640 reais, acumulando 150.160 de público e 2,84 milhões de reais.

No ranking divulgado pela Comscore, a lista com os dez filmes mais vistos no Brasil no fim de semana fica completa, em sequência, com o terror Exorcismo Sagrado; o controverso Morte no Nilo; a comédia nacional Tô Ryca 2; o concorrente ao Oscar Licorice Pizza; a animação Sing 2; e o nacional Eduardo e Mônica.