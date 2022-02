Tom Holland domina bilheterias com ‘Uncharted’ e ‘Homem-Aranha’

Protagonizado pelo jovem fenômeno Tom Holland, o filme de ação Uncharted – Fora do Mapa conquistou o primeiro lugar nas bilheterias brasileiras, com 379.000 espectadores e 7,2 milhões de reais arrecadados. O filme que chegou ao Brasil na última quinta-feira, 17, também vem se destacando lá fora: no mesmo período, ele fez 44,1 milhões de dólares nos Estados Unidos e 139 milhões de dólares no mundo. O longa aventuresco é uma adaptação da série de videogame Uncharted, e traz ainda no elenco nomes como Mark Wahlberg e Antonio Banderas.

Os números atestam o poderio do ator inglês de 25 anos em arrebanhar público. Também protagonizado por Holland, Homem-Aranha: Sem Volta para Casa segue em lugar de destaque nas bilheterias, agora em quarta posição no Brasil e, nos Estados Unidos, em terceira. No último fim de semana, o fenômeno da Marvel somou 66.000 espectadores nacionais, passando dos 312 milhões de reais desde sua estreia, em 16 de dezembro.

No ranking divulgado pela Comscore, a lista com os dez filmes mais vistos no Brasil no fim de semana fica completa, em sequência, com o terror Exorcismo Sagrado; o controverso Morte no Nilo; o já mencionado Homem-Aranha: Sem Volta para Casa; a comédia nacional Tô Ryca 2; o filme-catástrofe Moonfall – Ameaça Lunar; a animação Sing 2; o concorrente ao Oscar Licorice Pizza; o nacional Eduardo e Mônica; e a também animação Coração de Fogo.