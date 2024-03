Premiação do Oscar 2024 trouxe ‘militância’ sem perder o humor

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Oppenheimer saiu como grande vencedor do Oscar, com sete estatuetas, incluindo Melhor Direção e Melhor Filme. Mas nem tudo é sobre bombas e guerras. Primeira categoria da noite deste domingo, 10, Melhor Atriz Coadjuvante trouxe ao centro da premiação do Oscar 2024 mulheres de peso para abrirem o longo vai-e-vem de estrelas no palco. O apresentador Jimmy Kimmel enalteceu a primeira atriz americana de origem indígena indicada a uma categoria, Lily Gladstone. Fez história. Aliás, a vitória de Da’Vine Joy Randolph na categoria por Os Rejeitados reforça a importância da representatividade de se ver uma atriz preta e fora dos padrões no palco sendo premiada. Seu discurso foi dos mais fortes de toda a noite.

Teve até o lutador John Cena peladão, expondo o corpo masculino ao falar da categoria Melhor Figurino. Não é pouco, num campo de atuação em que as mulheres reclamam sempre da exposição exacerbada de seus corpos em produções audiovisuais. Como se não bastasse, o mais importante: foi vista mais representatividade entre os indicados. Um ganho para o cinema, que ainda tem muito o que avançar.

