Jimmy Kimmel no Oscar: ‘Trump, já passou da hora de você ir para a prisão’

Numa edição pouco marcada por discursos políticos, o apresentador Jimmy Kimmel leu um twitter do ex-presidente Donald Trump já quase no encerramento do Oscar, na noite deste domingo, 10, no qual foi chamado de “o pior apresentador do Oscar de todos os tempos”. E em seguida mandou: “Isso foi escrito por um ex-presidente americano. Quem vocês acham que escreveu? Trump, já passou da hora de você ir para a prisão”.