Oscar 2024: O protesto de artistas contra guerra de Israel e pró-Palestina

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ator francês Swann Arlaud, representando Anatomia de uma queda, que concorre a Melhor Filme, deu seu recado com um detalhe no look ao passar pelo “red carpet” do Oscar 2024 – um broche com a bandeira da Palestina. Ele estava acompanhado da atriz Sandra Hüller, do mesmo filme. Billie Eilish também veio com um aviso contra guerras ao pedir cessar fogo no detalhe de seu figurino. A cantora concorre a Melhor Canção Original, por What I Was Made For?, em Barbie.