O que Ana Furtado aprendeu, a duras penas, com transmissão do Oscar

Se no ano passado, Ana Furtado foi bombardeada com críticas pela sua transmissão caótica do Oscar pelo TNT, dessa vez ela veio com o pé no freio e menos afoita a fazer comentários em cima dos colegas nos intervalos da exibição oficial em Los Angeles. Permitiu que Andréia Furtado falasse e completasse o raciocínio – algo que deixou Dira Paes desconcertada na edição anterior. É de se registrar que Ana se saiu melhor, ainda que a internet não a perdoe e continue a exigir mais de seu carisma.