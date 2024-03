Andréia Horta chora na transmissão do Oscar no TNT

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bastou a primeira categoria da noite deste domingo, 10, para que Andréia Horta já caísse no choro. Ao ouvir o discurso de Da’Vine Joy Randolph, de Os rejeitados, ao ganhar como Melhor Atriz Coadjuvante, Andréia não segurou as lágrimas. “A gente nasce num mundo que, ao redor, parece que nunca teremos chance. Era meu voto, deslumbrante, estou muito, muito feliz por ela”, disse ela, durante transmissão do TNT. Ana Furtado, com sorriso no rosto, se limitou a dizer:” Também fiquei bastante emocionada”, sem resquícios de lágrimas. Aline Diniz completa o time de apresentadoras.