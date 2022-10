O quanto preferência de celebridades em candidatos influencia o voto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O quanto a campanha política de uma celebridade pode influenciar o voto de um cidadão na eleição presidencial? Para especialistas em marketing de influência, a força dessas personalidades ainda tem impacto junto aos fãs, mas não entre a maioria. No segundo turno, que acontece neste domingo, 30, muitos têm sido os famosos que estão se posicionando a favor dos candidatos à presidência Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, e Lula (PT).

“Quando esses brasileiros possuem identificação com um ídolo, seja ele do esporte, entretenimento ou da música, acaba impactando as pessoas com o direcionamento do voto. Mas para aquelas que possuem opinião própria, entendimento sócio-político da realidade do país, a chance de ser impactado e converter um voto e convencer de se votar em A ou B é muito difícil”, afirma Bernardo Pontes, especialista em marketing de influência na Alob Sports.

Do lado do atual mandatário da República, a lista ganhou o apoio de cantores sertanejos – Chitãozinho, Gusttavo Lima, Zezé di Camargo, Leonardo, Bruno e Marrone, Sula Miranda, Eduardo Costa, Fernando (da dupla com Sorocaba), entre outros. Outro manifestação de peso conquistada por Bolsonaro veio de um dos principais jogadores da seleção brasileira, o atacante Neymar, que inclusive participou da super live feita pelo candidato neste último final de semana. Além do atacante do PSG, alguns esportistas estão do lado de Bolsonaro – Felipe Melo, Maurício Souza e dos ex-pilotos Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi. Artistas globais como Regina Duarte, Malvino Salvador e Humberto Martins, também estão do lado de Bolsonaro.

Do lado de Lula, a relação de apoiadores famosos é grande. Vai desde os influencers Felipe Neto e Casimirom, a cantoras Anitta, Ludmilla, Iza, Luísa Sonza, Ivete Sangalo e Gloria Groove, passando por Pablo Vittar, Martinho da Vila, Chico César e Maria Rita. Muitos artistas também estão do lado do petista, casos de Wagner Moura, Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Marieta Severo, Bruna Marquezine, Camila Pitanga e Letícia Sabatella. Do esporte, Lula teve manifestações ao seu favor do comentarista Casagrande, do ex-jogador Raí e do técnico Vanderlei Luxemburgo.

Renê Salviano, também especialista em marketing esportivo e sócio da Heatmap, empresa de consultoria esportiva e de entretenimento, diz que o apoio dessas celebridades influencia mais a camada de fãs considerados ‘incondicionais’. “É de conhecimento de todos a disputa por audiência, que hoje tem um imenso valor. O que ainda estamos conhecendo a cada dia é a força que as personalidades possuem na influência de consumo de qualquer segmento que seja: produtos, esportes e até mesmo no momento de uma eleição”, analisa.