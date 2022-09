Aumenta a debandada de famosos trocando Ciro Gomes por Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ciro Gomes (PDT) perdeu, nas últimas semanas, votos preciosos de celebridades que lhe ajudavam, em certa medida, a manter suas redes engajadas para as eleições. Atualmente em terceiro lugar nas pesquisas, Ciro vê o apoio minguar, já que estão mudando de opinião e trocando o voto para Lula (PT) na intenção de derrotar Bolsonaro (PL) já no primeiro turno.

Tico Santa Cruz, vocalista dos Detonautas e apoiador de Ciro desde 2016, declarou que abriu mão do voto em Ciro: “Trabalharemos mais 4 anos, sim. Ciro Gomes, 2026 é logo ali e vamos nos esforçar para que ele tenha sua chance. Agora precisamos dar fim a esse regime de ódio e sofrimento. Resolver no primeiro turno. O voto útil no Lula é o caminho para encerrar esse ciclo de tragédias”, escreveu no Twitter. Fábio Porchat, recentemente, reiterou que seu voto era em Ciro Gomes, mas estava mudando de ideia. “Se Lula puder ganhar no primeiro turno, para tirar esse animal, esse verme, esse câncer que está no poder, eu vou pintado de estrela vermelha, cantando ‘Lula lá’, voto apertando 13 trezentas vezes”. Caetano Veloso, outro eleitor de Ciro, tambem fez o caminho à esquerda. “Chorei vendo Lula no ‘JN’. Mais do que quando votei nele em 2002. Tanto da nossa história!” disse, complementando que “racionalmente falando”, seu candidato seria Ciro. O youtuber Felipe Neto também trocou Ciro por Lula – já até se encontrou com o petista para demonstrar seu total apoio. “Com o objetivo de derrotar o monstro genocida que destruiu o Brasil nesses quatro anos”, explicou.

A atriz e cantora Alessandra Maestrini, famosa como a empregada Bozena, no siticom Toma Lá Dá Cá e também apoiadora convicta do presidenciável, anunciou nesta quarta-feira, 28, que deixou a militância do candidato. Foi uma das últimas a mudar de lado. Com o pedetista permanecem Dinho Ouro Preto (vocalista do Capital Inicial) e a atriz Patrícia Pillar.

