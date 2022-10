A ausência mais estranha na gravação do novo clipe de ‘Lula lá’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 24 out 2022, 14h35 - Publicado em 24 out 2022, 14h30

Por Valmir Moratelli Atualizado em 24 out 2022, 14h35 - Publicado em 24 out 2022, 14h30

Dezenas de artistas e influenciadores participaram na noite de quarta-feira, 19, da gravação do jingle Sem Medo de Ser Feliz, conhecido como Lula lá, da campanha do ex-presidente Lula (PT), no teatro Casa Grande, no Leblon, Zona Sul do Rio. Rocco Pitanga, Camila Pitanga, Antônio Pitanga, Gregório Duvivier, Humberto Carrão, Marieta Severo, a escritora Conceição Evaristo, Chico Buarque, Tia Surica (baluarte da Portela), os Gilsons (músicos filhos e netos de Gilberto Gil)… O palco ficou pequeno para toda a turma. Lula estava ao lado da mulher Janja. E quem não deu as caras? Anitta, que sumiu desde antes do primeiro turno. A campanha pretende usar o clipe nesta última semana de campanha.