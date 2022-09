Os artistas que migraram do lado de Bolsonaro para o de Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marcelo Serrado trocou a camisa verde e amarela com foto do juiz Sergio Moro, usada nas passeatas contra corrupção em 2016 e 2017, pela pose sorridente ao lado de Lula (PT) nas últimas semanas. Lobão, apoiador fervoroso de Bolsonaro (PL) na época das eleições de 2018, cortou relações já no começo do governo alegando que ele não tinha “capacidade intelectual para gerir o Brasil”. Depois, fez campanha nas redes sociais pelo impeachment de Bolsonaro.

Danilo Gentili é outro que não gosta nem de lembrar dos tempos em que apoiou o então candidato. Ao contrário de Serrado, Lobão e Danilo não expõem publicamente que votarão em Lula, mas reforçam sempre que possível que não querem mais Bolsonaro como presidente. O mesmo acontece com Fagner, que não quer nem saber ouvir falar dele. Seu ex-eleitor, se diz arrependido. Vanessa da Mata não era eleitora de Bolsonaro, mas de Ciro Gomes (PDT), e durante um show recente, disse que vai votar em Lula para decidir a eleição em primeiro turno.

CONGRESSO NACIONAL: O POVO EXIGE A SAÍDA IMEDIATA DE JAIR BOLSONARO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA! MEXAM-SE!

ACELEREM!

O BRASIL NÃO PODE MAIS ESPERAR! — Lobão (@lobaoeletrico) March 18, 2021

Saudades do Michelzinho. — Danilo Gentili (@DaniloGentili) October 31, 2019