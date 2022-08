O indigesto passado recente de Marcelo Serrado diante do apoio a Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lula (PT) se reuniu na manhã desta segunda-feira, 15, com o ator Marcelo Serrado, com quem posou fazendo gestos de “L” com as mãos. O candidato petista chamou o ator de “grande profissional com personagens memoráveis no cinema e na televisão”. Mas os seguidores não têm memória fraca. Logo replicaram fotos de Serrado nas várias manifestações entre 2015 e 2016, nas quais vestiu camisa verde e amarela apoiando ações da Lava-Jato. Numa delas, aparece vestido com uma camisa com a foto do ex-juiz Sérgio Moro.

Nem tudo esta perdida! A alma desviada encontrou o caminho 🙏🏽 pic.twitter.com/hjj4R6sZnv — Louis Antony (@hashtagluizz) August 15, 2022