Vanessa da Matta anuncia que mudou de voto; público de show reage

Vanessa da Mata se posicionou durante apresentação no Festival de Inverno de Garanhuns, no Pernambuco, na segunda-feira, 18. A cantora vinha comentando nas redes sociais que era apoiadora de Ciro Gomes. Agora, mudou de ideia e – para uma multidão – disse que seu voto é em Lula (PT): “Eu vou votar no povo. O povo tá pedindo Lula, voto no Lula!”. A plateia reagiu cantando o jingle do petista. Veja o vídeo: