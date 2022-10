O que os cantores sertanejos falam de Bolsonaro no segundo turno

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os cantores Gusttavo Lima, 33 anos, e Leonardo, 59, visitaram o Palácio da Alvorada, em Brasília, para manifestar apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Os artistas fizeram uma transmissão com o candidato à reeleição e pediram votos para os seguidores na segunda-feira, 17.

“Eu tenho certeza de que todo cidadão de bem não vai abrir mão também e jamais negociará a sua família, o seu bem mais precioso. É melhor um passarinho na mão do que dois voando. Não vamos trocar o certo pelo duvidoso. Tá aqui o meu total apoio ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro”, declarou Gusttavo. “É com muito amor, com muito carinho no meu coração, que estou com Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, muito orgulhoso de estar junto com vocês, viu gente? Agradeço a Deus por estar aqui e tenho certeza da luta do bem contra o mal. Esse país aqui não pode jamais mudar as cores da bandeira. Eu me recusaria a botar uma bandeira nas minhas costas que tem uma estrela vermelha”, continuou Leonardo.