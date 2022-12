A previsão astrológica para as celebridades em 2023

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ano de 2022 foi de altos e baixos para muitas figuras importantes. A convite da coluna, a astróloga Juliane Alcalde, 27 anos, respondeu algumas perguntas sobre personalidades, baseando-se no mapa astral de cada um. Confira.

Como será a vida amorosa de Gisele Bündchen? Há chances de voltar com o ex-marido ou vida que segue? Gisele viverá momentos intensos e marcantes de transformação pessoal até o final do ano de 2023, podendo inclusive impactar na sua carreira e status social. Estará focada em si e na relação com seus três filhos. Sobre possível reconciliação, pode acontecer até julho de 2023, depois disso, estará em busca de diversão e leveza na área afetiva. Com muito critério, responsabilidade e discrição (aspectos: Revolução Solar com o mesmo ascendente de seu Mapa Natal; Plutão na Casa 1; Sol e Mercúrio em conjunção na Casa 7; Lua em Touro e Stellium na Casa 4).

Como fica a saúde de Anitta em 2023? Ela precisará cuidar de todos os níveis da saúde – espiritual, mental, física e emocional. Existe uma manifestação física advinda de estresses e de sua dedicação à carreira acumulados durante os últimos anos. Por isso, a saúde se encontra sensibilizada, precisando de muita atenção profissional e autoconhecimento para conhecer suas limitações (aspectos: Revolução Solar com Stellium na Casa 12 e Urano na Casa 1).

Como vai ser o primeiro ano de governo Lula? Ele estará com forte ambição e ímpeto para realizar seu plano político em 2023. Pontos positivos: utilizará sua influência e rede de apoio para boas negociações, comunicação gentil, alta sociabilidade, focado em unir o país e trazer consciência de lar e pátria. Sem chances de impeachment. Realizará propostas de governo, mas a maioria será feita em 2024. Pontos negativos: Lula estará preocupado em excesso em agradar ao público, por isso pode falar o que querem ouvir só com o propósito de agradar, emocionalmente com um grande rancor dos que não o apoiaram, podendo lutar por vingança. Saúde comprometida (aspectos: Revolução Solar com Marte em Gêmeos no ascendente, Sol em conjunção a Vênus em Escorpião, Lua em Escorpião na Casa 5, Mercúrio em Libra na Casa 4).

Luciano Huck continua nos domingos da Globo ou haverá mudanças? Huck estará bem focado no trabalho, com isso, pode se destacar. A tendência para 2023 é que ele receba propostas de contratos, vivenciando grandes transformações em sua carreira como apresentador (aspectos: Revolução Solar com Plutão no Meio do Céu, Sol em Virgem na Casa 6, Mercúrio em Libra na Casa 7).

Como fica a saúde de Neymar em 2023? De acordo com a astrologia, a tendência é que Neymar vivencie um ano de muito reconhecimento e sucesso em sua carreira, onde ele se sentirá mais maduro e mais comprometido do que nunca. Com chances de trazer à tona notícias chocantes de alguma decisão séria em sua área profissional. Vai estar mais controlador, cauteloso e visionário, porém, não está livre de surpresas e imprevisibilidades (aspectos: Revolução Solar com Júpiter, Netuno e Lua na Casa 11, Stellium em Capricórnio, Sol em conjunção exata a Saturno na Casa 10).

Como fica a carreira de Bruna Marquezine em 2023? Ela vai deslanchar no mercado internacional? Com o Sol iluminando a Casa 9 de sua Revolução Solar, a atriz ganha grandes chances de alcançar sucesso e prosperidade vindo do exterior. Momento de muita entrega no trabalho, podendo sentir exaustão. É um ano de comemoração, boas notícias e conquistas. Porém, é preciso estar atenta quanto a acidentes em todos os níveis (aspectos: Revolução Solar com o ascendente em Sagitário, Urano em conjunção a Marte em Touro na Casa 6, Sol em Leão na Casa 9 e Lua em Libra na Casa 11).

Como vai ser o primeiro ano de reinado do Rei Charles III? Rei Charles III carrega em seu Mapa Astral as características de um Rei, com ascendente em Leão, a Vênus em Libra e a Lua no seu Meio do Céu, trazendo a diplomacia, brilho pessoal e popularidade. Em seu primeiro ano de reinado, pode se sentir muito julgado, cobrado e, com tanta pressão externa, se sentirá pressionado, tendendo a recuar algumas vezes, apesar de seu esforço de ir até o povo. Pode ser impaciente e sofrer com problemas circulatórios sérios (aspectos: Mapa Astral com ascendente em Leão com Plutão, Vênus em Libra, Sol, Marte e Júpiter na Casa 5, Meio do Céu em Áries junto com a Lua. Revolução Solar com Plutão na Casa 7 em oposição a Lua em Leão, Netuno em conjunção exata ao seu Meio do Céu em Peixes e Júpiter no Meio do Céu).

Putin termina em 2023 a guerra que começou com a Ucrânia? Segundo aspectos astrológicos, Vladmir Putin segue em 2023 sem intenção de trégua, movido por seu interesse econômico, territorial e cultural. Por isso, podemos vivenciar momentos de extrema tensão na política mundial (aspectos: Revolução Solar com Marte em Gêmeos em quadratura a Mercúrio em Virgem, Urano em quadratura a Saturno).

Há chances de Jade Picon emplacar outros trabalhos na TV? Ela está com uma energia capricorniana e virginiana fortes até setembro de 2023, o que acarreta em dedicação e profissionalismo que chamam atenção de quem trabalha com ela. Como consequência, pode alavancar sua carreira de atriz. Ano que promete muito trabalho, propostas e desafios em relação ao cansaço (aspectos: Revolução Solar com Sol e Mercúrio no Meio do Céu, ascendente em Capricórnio junto com Plutão bem aspectado, Marte na Casa 6 e Lua em Virgem).