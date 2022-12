O estado de saúde de Anitta após cancelar show

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cantora Anitta foi internada em São Paulo na manhã na quarta-feira, 7, e precisou cancelar o show que realizaria no Ceará, em uma festa de influenciadores. Ainda na semana passada, a artista passou pelo ambulatório do Hospital Albert Einstein para tratar do quadro de saúde, que não foi apontado nem pela assessoria e nem pelo hospital. Anitta escreveu em suas redes que está tudo bem e que em breve volta para casa. No meio do ano, ela fez uma cirurgia para tratar endometriose, após reclamar de dores. Recentemente, ela revelou que foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr, que pode causar a esclerose múltipla.